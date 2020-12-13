شكرا لقرائتكم خبر عن «لوزانو» يقود انتفاضة نابولي في الفوز على سامبدوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز البديل هيرفينج لوزانو هدفا وصنع هدفا آخر بعد مشاركته في الشوط الثاني ليقود نابولي لقلب تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه سامبدوريا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم سامبدوريا، الذي غاب عن الانتصارات للمباراة السادسة على التوالي، بهدف ياكوب يانكتو بعد 20 دقيقة بعد تمريرة فاليريو فيري.

لكن لوزانو احتاج إلى ثماني دقائق فقط على أرض الملعب ليدرك التعادل إذ حول تمريرة دريس ميرتنز العرضية بضربة رأس في الشباك.

وسدد المكسيكي لوزانو كرة ارتدت من القائم قبل أن ينطلق في الناحية اليمنى ويرسل تمريرة عرضية إلى أندريا بيتانيا ليضعها في المرمى في الدقيقة 68.

وقفز نابولي إلى المركز الثالث برصيد 23 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن ميلان الذي يستضيف بارما في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وتراجع سامبدوريا بقيادة المدرب كلاوديو رانييري إلى المركز 13 برصيد 11 نقطة إذ حصد نقطتين فقط في آخر ست مباريات.

وزاد أتلانتا من مأساة فيورنتينا وتغلب عليه 3-صفر وسيدين الفريق الضيف لحارس مرماه بارتولومي دراجوفسكي الذي أنقذه من هزيمة ثقيلة.

وأبعد دراجوفسكي عدة فرص قبل أن يمرر دوفان زاباتا كرة إلى روبن جوزينز ليسدد في المرمى قبل دقيقة واحدة من الاستراحة.

وهز روسلان مالينوفسكي، العائد لأتلانتا بعد تعافيه من فيروس كورونا، الشباك من ركلة حرة في الدقيقة 55 وعند مرور ساعة من اللعب أضاف رفائيل تولوي الهدف الثالث.

ويحتل أتلانتا، الذي بلغ دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، المركز الثامن برصيد 17 نقطة ولدى فيورنتينا تسع نقاط في المركز 17.

وحصد فيورنتينا نقطة واحدة في آخر أربع مباريات منذ عودة المدرب تشيزاري برانديلي لفترة ثانية الشهر الماضي.