شكرا لقرائتكم خبر عن هدف قاتل لأوجسبورج يحرم شالكه من فوز أول في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قلب شالكه تأخره بهدف ليتقدم أمام أوجسبورج لكن شباكه اهتزت في الوقت المحتسب بدل الضائع ليكتفي بالتعادل 2-2 مع مضيفه اليوم الأحد ويستمر غيابه عن الانتصارات في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة 27 على التوالي.

وهز ماركو ريشتر الشباك بضربة رأس من مدى قريب في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحرم شالكه من فوزه الأول في الدوري منذ يناير كانون الثاني.

وعانى شالكه من بداية كارثية حيث أصيب المهاجم مارك أوت في الدقيقة 11 بعد التحام في الرأس مع فيلكس أودوكاي لاعب أوجسبورج.

وفقد أوت الوعي لوقت قصير وخرج على محفة قبل نقله إلى المستشفى.

وزاد الطين بلة للفريق الضيف عندما حول سوات سيردار كرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 32.

لكن شالكه حافظ على هدوئه واستحق إدراك التعادل من هجمة مرتدة عبر بنيتو رامان في الدقيقة 52 قبل أن يكمل أوجسبورج المباراة بعشرة لاعبين لطرد فلوريان نيدرليخنر لحصوله على الإنذار الثاني.

وقلب الفريق الضيف المباراة عندما منحه نسيم بوجلاب التقدم في الدقيقة 61.

وكاد اللاعب المغربي الدولي البالغ عمره 21 عاما أن يضيف هدفا آخر في الدقيقة 78 لكنه سدد فوق العارضة من ستة أمتار.

وبدلا من ذلك أدرك ريشتر التعادل لأوجسبورج.

وبقي شالكه في المركز الأخير بأربع نقاط بينما تقدم أوجسبورج للمركز العاشر برصيد 13 نقطة.