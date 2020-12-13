شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن تشكيل المقاصة لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لنادي مصر المقاصة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر أن يستضيفها ستاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: حسني فتحي، أحمد مودي، عاصم سعيد، عصام صبحي

الوسط: مصطفى شبيطة، رجب عمران، مروان حمدي، عبدالله مجدي

الهجوم: باولن فوافي، صلاح عاشور

البدلاء: محمد كوكو، محمد دسوقي، هشام محمد، عماد فتحي، شميلس بيكلي، أسامة العزب، على المصري، أحمد صبيحة، وزياد أشرف