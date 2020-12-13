شكرا لقرائتكم خبر عن روما يسحق بولونيا بخماسية في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز روما خمسة أهداف في الشوط الأول ليسحق مضيفه بولونيا المتواضع 5-1 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وألغى الحكم هدفين لكل فريق كما سدد روما في القائم وقفز الفريق إلى المركز الخامس برصيد 21 نقطة متقدما بنقطة واحدة على يوفنتوس الذي يحل ضيفا على جنوة في وقت لاحق من اليوم.

وافتتح أندريا بولي التسجيل للفريق الضيف بالخطأ في مرماه عندما حول تمريرة ليوناردو سيبناتزولا في شباكه بعد خمس دقائق.

ووصل إيدن دجيكو إلى تمريرة لورينتسو بليجريني ليضيف الهدف الثاني لروما عند الدقيقة العاشرة.

واهتزت شباك فيدريكو رافاليا، الحارس الثاني في بولونيا في مشاركته الأولى على الإطلاق في الدرجة الأولى، مرة أخرى بعد ربع ساعة من البداية إذ حول بليجريني تمريرة سيبناتزولا المتقنة في المرمى.

وألغى الحكم هدفا آخر لبليجريني بداعي التسلل وقلص بولونيا الفارق في الدقيقة 24 حيث حول برايان كريستانتي تمريرة موسى بارو بالخطأ في شباكه.

وأنهى جوردان فريتو هجمة سريعة لروما محرزا الهدف الرابع في الدقيقة 35 واختتم هنريك مخيتاريان الخماسية بعد تمريرة ريك كارسدورب قبل دقيقة من الاستراحة.

وأجرى سينيسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا ثلاثة تغييرات في بداية الشوط الثاني ليسيطر على المباراة.

وألغى الحكم هدفين لبارو ونيكولا دومينجيز بداعي التسلل كما ألغى هدفا آخر لبليجريني للسبب ذاته ثم سدد بورخا مايورال كرة في القائم لروما.