شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول 1 وفولهام 1 ..نهاية المباراة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مباراة قوية لليفربول أمام فولهام في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي حيث يضمن الفوز للريدز احتلال صدارة البطولة، بعد تعثر جميع منافسية.
ويبدا يورجن كلوب بتشكيل يضم
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: روبرتسون، فابيينو، ماتيب، أرنولد
الوسط: هندرسون، جونز، فينالدوم
الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو
إنطلاق المباراة
د 25 جووول الهدف الأول لفولام عن طريق بوبي رييد.
بداية الشوط الثاني
الدقيقة 80 سجل الدولي المصري محمد صلاح هدف التعادل لليفربول عن طريق ضربة جزاء.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
121,089
-
تعافي
104,710
-
وفيات
6,898
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول 1 وفولهام 1 ..نهاية المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.