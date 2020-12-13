شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام المتصدر يكتفي بالتعادل مع كريستال بالاس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير هدفه التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم لكن هدف جيفري شلوب لصالح كريستال بالاس قرب النهاية فرض التعادل 1-1 على المتصدر اليوم الأحد.
وهز كين الشباك في الدقيقة 23 بتسديدة منخفضة من مسافة بعيدة خدعت حارس بالاس فيسنتي جويتا في بداية واثقة من توتنهام باستاد سلهيرست بارك.
لكن بالاس رد بطريقة مثيرة للإعجاب في الشوط الثاني وأحرز شلوب هدف التعادل المستحق من مدى قريب في الدقيقة 81.
وسدد بن ديفيز في العارضة وتصدى جويتا بطريقة رائعة لفرصتين من كين وإيريك داير بعد أن دب النشاط في توتنهام خلال الدقائق الأخيرة لكن تعين عليه الاكتفاء بالتعادل.
ورفع توتنهام رصيده إلى 25 نقطة من 12 مباراة متقدما بنقطة واحدة على ليفربول صاحب المركز الثاني الذي يواجه فولهام في وقت لاحق اليوم الأحد.
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