شكرا لقرائتكم خبر عن ‏6 مشاهد تلخص «خناقات» ميدو: أشهرهم مع «شحاتة» وأخرهم مع أمير ‏مرتضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالة من الحرب المتبادلة في التصريحات النارية وصلت لمرحلة التجاوز والسب بين أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، وأمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على الكرة بالنادي الأبيض.

الحكاية بدأت بإعلان ميدو بعض الأنباء عن رحيل أشرف بن شرقي ببرنامجه عبر قناة «النهار» التلفزيونية، وأعقبها نشر صورة مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ليعلق «أمير» على الأمر عبر تويتر مغرداً: «إلى مزبلة التاريخ»، إلا أن ميدو قام بالرد عبر حسابه الرسمي ومن خلال تصريحات إذاعية هاجم خلالها «أمير» ووالده وشقيقه بقوة، ليشتعل الأمر بين الطرفين.

خناقات ميدو ودخوله في أزمات مع عدة شخصيات على المستوى الرياضي سلسلة متعددة الحلقات بدأت وهو في سن صغير مع محمود الجوهري، جنرال الكرة المصرية، والمدير الفني القدير لمنتخبنا الوطني في السابق، حين اعتراض اللاعب على استبداله في مباراة الجزائر بتصفيات مونديال 2002، ليستدعيه الجوهري عقب المباراة ويصفعه على وجهه ويطالبه بعدم تكرار هذه الواقعة.

بعد 5 سنوات فقط من هذه الواقعة يدخل ميدو في اشتباك هو الأشهر في القرن الحالي بالكرة المصرية، وذلك مع «المعلم» حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر، خلال مباراة السنغال بنصف نهائي أمم أفريقيا 2006 بمصر بسبب استبداله في مشهد مؤسف، ليتم إيقاف اللاعب وحرمانه من خوض المباراة النهائية أمام كوت ديفوار.

تعود خناقات ميدو لتلقي بظلالها على الساحة الكروية من جديد وتفرض نفسها على الوسط الرياضي، خلال توليه تدريب فريق الكرة بنادي الزمالك، ومجزرة يقوم بها برحيل 11 لاعباً عن صفوف الفريق على رأسهم النجوم الكبار والحرس القديم بصفوف الفريق عبدالواحد السيد ومحمود فتح الله وغيرهم، ليفتح الراحلون النار على ميدو عقب رحيلهم ويؤكد أحدهم «أحمد سمير أبوالعمايم»، أن ميدو قرر الإطاحة بالنجوم خوفًا من إقامة حلفًا ضده، وهو الحديث الذي تداوله بعض نجوم اّخرين.

أزمات ميدو مع أنصار الأهلي، المنافس الأزلي للزمالك، كانت حاضرة بقوة خلال ولايته لوادي دجلة، فقام بإشارات خادشة لجماهير النادي الأحمر ودخل الطرفان في مناوشات عدة خلال تاريخ مواجهتهما، أشهرها في لقاء ربع نهائي كأس مصر موسم 2016-2017.

ودخل ميدو في أزمة عنيفة مع المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في 2016، وعقب رحيله عن ولايته في الزمالك، حيث فتح «العالمي» النار على رئيس النادي ونجليه أمير وأحمد، من خلال حوار مطول مع الاعلامي عمرو أديب وجه خلاله عدة اتهامات لرئيس النادي الأبيض آنذاك.