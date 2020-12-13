شكرا لقرائتكم خبر عن سوسيداد يفشل في الاستفادة من تعثر أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر ريال سوسيداد فرصة الانفراد بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 بملعبه مع إيبار جاره في إقليم الباسك اليوم الأحد، ليفشل في الاستفادة من خسارة أتلتيكو مدريد أمام غريمه ريال مدريد أمس السبت.

وتقدم سوسيداد في الدقيقة 20 بتسديدة قوية من القائد أندير بارنيتشيا سكنت الشباك بعد اصطدامها بالعارضة، لكن إيبار عادل النتيجة عن طريق المهاجم سيرجي إنريش في الدقيقة 65.

واعتقد سوسيداد أنه سجل هدف الفوز عندما وضع إيجور زوبيلديا الكرة في الشباك لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل، ثم أضاع إنريش فرصة ذهبية لانتزاع النقاط الثلاث لصالح إيبار.

وعاد سوسيداد إلى قمة الترتيب برصيد 26 نقطة من 13 مباراة متساويا مع أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراة.