شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثامبتون يفوز على شيفيلد بثلاثية ويصعد للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح ساوثامبتون في الفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في ملعب سانت ماري، بالجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وسجّل تشي آدامز، وستيوارت أرمسترونج، وناثان ريدموند ثلاثية القديسين في الدقائق 34، و62، و83.

ورفع ساوثامبتون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز 20 –الأخير- دون أي انتصار بعد خوض 12 مباراة.