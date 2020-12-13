شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن رده على بيان لجنة الزمالك بعد قليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، رده على بيان اللجنة المكلفة برئاسة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري، والذي تناول تفاصيل الوضع المالي للنادي.

وكتب «منصور»، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «بعد قليل بالصوت والصورة رد المستشار مرتضي منصور على بيان اللجنة المشؤمة».

وكان بيان لجنة الزمالك قد جاء كالآتي:

أن المديونات المستحقة على النادى للجهات الحكومية قد بلغت ما يقرب من مليار ونصف المليار «لمصلحة الضرائب بأنواعها- التأمينات الاجتماعية – هيئة الأوقاف وجهات حكومية أخرى» كما يتضمن المبلغ أيضا مديونيات مخصص قضايا 150 مليونا ومديونيات لاتحاد كرة القدم بقيمة 35 مليونا.

إن حجم السلف التي لم تسدد على السنة المالية السابقة بلغت 53 مليون جنيه و20 مليون جنيه لهذا العام.

المتأخرات المطلوب تحصيلها من مستأجرى المحلات بسور النادى «عدد 20 محل» ما يقرب من 21 مليون جنيه.

إن الأرصدة المتاحة قبل تاريخ 30 /11 / 2020 ما يقرب من «5416000» خمسة مليون وأربعمائة وستة عشر ألفا.

عند استلام اللجنة المعينة كانت المبالغ المتوفرة في محاضر التسليم مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه «1250000» بخزينة النادى.

تبين أن هناك عجز بقيمة «1200000» مليون ومائتان ألف تقريبا من خلال المراجعة الدفترية من الجرد الواقعى، وقد تم إحالة الموضوع للشئون القانونية لاتخاذ اللازم.

تمكنت اللجنة المعنية خلال الأيام الماضية من تحصيل مبلغ 10 مليون دنيه من الشركة الراعية.

تحصيل متأخرات بلغت ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه «3500000» إيجارات وعضوية.

إن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضى والتى يحتاجها النادى «500» خمسمائة مليون جنيه منها ضرورة توفير 60 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالى لسداد المتبقى لعقود اللاعبين من الموسم الماضى، بالإضافة إلى مقدمات عقود اللاعبين في كرة القدم خلافا لعقود اللاعبين ومقدمات العقود في جميع الأنشطة الأخرى واللجنة مستمرة في أعمالها عن طريق المراقب المالية للنادى لإعادة دراسة الموازنة المالية للعام المالى 2020/2021 والعمل على كيفية تدبير سائر الاستحقاقات.