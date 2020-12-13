شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون يوضح سبب اختلاف جودة البث في مباريات الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بإدارة البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري، عن سبب اختلاف جودة البث في مباريات الدورى المصرى من مباراة لأخرى.

وأوضح المصدر ل«المصري اليوم»، أن الأمر متعلق بالإمكانيات، ومن الصعب أن يتم بث جميع مباريات الدوري بنفس جودة المباريات الاستثنائية والبطولات الكبرى، حيث أن التليفزيون يمتلك عربات بث HD وأخرى SD يتم استخدامها في نقل مباريات الدوري تلفزيونياً، وهناك صعوبة أن يتم نقل جميع المباريات من خلال الـHD«.

ولفت المصدر إلى أن البطولة يشترك في إخراجها 15 مخرجًا و8 مساعدين إخراج، حيث يقومون بإخراج 306 مباراة، 170 منهم داخل القاهرة و136 خارج القاهرة، كما أن هناك مباريات من الدوري تقام في يوم واحد وبالتالي يتم توزيع الإمكانيات المتاحة على المباريات بحسب أهميتها.