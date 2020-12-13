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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتقال نجم أياكس للاشتباه بطعنه أحد أفراد عائلته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020
أكدت تقارير صحفية أنه تم اعتقال جناح أياكس والمنتخب الهولندي كوينسي بروميس، للاشتباه في طعنه أحد أفراد عائلته.
ويشتبه بقيام بروميس بالاعتداء على أحد أفراد عائلته الذي أدى إلى إصابة جسدية خطيرة، ويحتمل أن يواجه عقوبة أقصاها 4 سنوات في السجن إذا ثبتت إدانته.
وأعلنت الشرطة في بيان "اعتقال رجل يبلغ من العمر 28 عاماً، على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان هو بروميس أم لا".
وأشار المتحدث باسم الشرطة غيلمر غيردس لصحيفة "تيليغراف": "سمعنا عن الحادث قبل شهر فقط، بدأ التحقيق بعد ذلك وأدى هذا الصباح إلى اعتقاله".
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