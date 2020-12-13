مورينيو يدعم لوريس: لدي حارس مرمى هو الأفضل في الدوري الإنكليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

قدّم مدرب ​توتنهام​ ​جوزيه مورينيو​ دعمه لحارس مرماه ​هوغو لوريس​ بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه خلال التعادل 1-1 مع كريستال بالاس وكلّف السبيرز نقاط المباراة الثلاث.



وصرح مورينيو لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "حصلنا على نقطة واحدة فقط، نعلم مدى صعوبة التواجد هنا، فقدنا نقطتين هامتين، لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، ولكن بالشوط الثاني وحتى الدقيقة 75، لم نتمكن من اللعب أو بناء اللعب من الخلف، وارتكبنا الكثير من الأخطاء".

وأضاف: "هم كفريق قادر على خلق فرص، والقتال أمام منطقة الجزاء، إذا قسمت المباراة إلى ثلاثة أجزاء، فنحن فقدنا نقطتين، خلال الشوط الأول قلت للاعبين علينا السيطرة على هؤلاء الرجال بامتلاك الكرة، ولكننا ارتكبنا بعض الأخطاء".

وتابع عن خطأ هوغو لوريس الذي تسبب بهدف التعادل بالوقت القاتل: "لدي حارس مرمى هو الأفضل في الدوري الإنكليزي".

وختم مورينيو: "لا توجد دروس نتعلمها، كنا نعرف ما يمكن أن تكون عليه المباراة، في الشوط الأول توقعنا ما يُمكن أنّ يحدث".