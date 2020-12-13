رقم مميز لـ رونالدو مع يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

تمكن النجم البرتغالي لنادي ​يوفنتوس​ ​كريستيانو رونالدو​ من تحقيق رقماً مميزاً برفقة فريق السيدة العجوز، ويستعد اليوفي لمواجهة نظيره جنوى ضمن منافسات الجولة الـ 11 من ​الدوري الايطالي لكرة القدم​.



وكشف موقع "ترانسفير ماركت" ان هذه المباراة تحمل الرقم 100 لرونالدو بقميص فريق يوفنتوس في جميع المسابقات، وذلك منذ انضمامه للفريق في صيف 2018.

ويعد هذا الموسم هو الثالث للأسطورة البرتغالي في الملاعب الإيطالية، حيث سجل 77 هدفا، وصنع 19، في 99 مباراة مع السيدة العجوز.

يذكر ان رونالدو يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين للكالتشيو برصيد 8 اهداف.