اصابة جوتا تبعده عن ليفربول لفترة طويلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

أعلن يورغن كلوب مدرب ​ليفربول​ الإنكليزي مدة غياب الدولي البرتغالي جوتا بعد إصابته في مباراة ميتلاند الأخيرة في دوري الابطال.



ويغيب جوتا بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام ميتلاند وكان الإعلان من خلال مدربه كلوب الذي أكد أنه يعاني من إصابة في الركبة.

واكدت التقارير الصحفية أن كلوب أعلن غياب اللاعب الدولي البرتغالي لفترة تتراوح من بين 6 إلى 8 أسابيع لكنه لا يحتاج لتدخل جراحي.

يذكر ان جوتا هذا الموسم شارك مع ليفربول في 17 مباراة وسجل 9 أهداف.