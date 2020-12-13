شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد ابوظبي يستقبل رئيس سيشل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي.. وفال رامكالاون رئيس جمهورية سيشل الذي يزور البلاد.

و بحث خلال اللقاء .. علاقات الصداقة و جوانب التعاون المختلفة و إمكانات تنميتها وتوسيع آفاقها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين. و تناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك و تبادلا وجهات النظر بشأنها. و أعرب رئيس سيشل عن شكره و تقدير للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده لتعزيز جهود القطاع الصحي في مواجهة جائحة " كورونا " .. مثمنا توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوفير 50 ألف جرعة لقاح ضد فيروس " كورونا " لشعب سيشل.

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