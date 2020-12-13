شكرا لقرائتكم خبر ضربة قاضية تمنح جوشوا 3 ألقاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفظ بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا بألقاب رابطة الملاكمة العالمية، والمنظمة العالمية للملاكمة، واتحاد الملاكمة العالمي، وذلك عبر فوزه بالضربة القاضية على البلغاري كوبرات بوليف في الجولة التاسعة من النزال الذي جمع بينهما في استاد ويمبلي أرينا بلندن أمس الأول.

ونجح جوشوا في إسقاط منافسه خلال الجولة الثالثة وكاد أن يهزمه، لكن الأخير نجح في النهوض في اللحظة الأخيرة، لكن جوشوا عاد وانتزع الفوز بالضربة القاضية بيده اليمنى.

وحقق جوشوا (31 عاما)، بطل العالم مرتين، انتصاره الـ22 بالضربة القاضية خلال 25 مباراة.

واحتفل جوشوا وسط حوالي ألف مشجع للمرة الأولى منذ بداية أزمة جائحة كورونا، وذلك في حضور نجم الملاكمة فلويد مايويذر الذي سافر من لوس أنجلوس إلى لندن لمشاهدة النزال.

وتدور المحادثات الآن بشأن إقامة نزال تاريخي يجمع بين جوشوا ومواطنه تايسون فيوري حامل لقب مجلس الملاكمة العالمي، في ظل سعيه لأن يصبح أول ملاكم يحمل جميع الألقاب العالمية الأربعة، ويرسخ نفسه ملكا للملاكمة.

وقال جوشوا للجماهير في ملعب ويمبلي خلال مقابلة مع شبكة (سكاي سبورتس) «بصرف النظر عمن يمتلك الأحزمة فأنا أرغب في منازلته، إذا كان تايسون فيوري فليكن تايسون فيوري».

وبات فيوري الذي لم يخسر طوال 30 نزالا، بطلا لمجلس الملاكمة العالمي في فبراير بعد توقف نزاله مع ديونتاي وايلدر في الجولة السابعة.

ورد فيوري بالقول «أريد أن أخوض النزال التالي، سأفوز عليه بالضربة القاضية خلال 3 جولات، لا أطيق الانتظار للفوز عليه بالقاضية».

وقبل 12 شهرا استعاد جوشوا الألقاب العالمية الثلاثة بالوزن الثقيل في المملكة العربية السعودية من خلال نزال الدرعية التاريخي بالفوز على المكسيكي الأمريكي اندي رويز.

وخاض جوشوا أول نزال له على أرض بريطانيا منذ عامين، ورد على منتقديه بمزيج من الصبر والقوة عبر نزاله أمام بوليف، الذي انتظر قرابة ثلاثة أعوام من أجل هذا النزال.

وجاءت الهزيمة الوحيدة لبوليف خلال 30 نزالا، قبل هزيمته أمام جوشوا، على يد النجم السابق فلاديمير كليتشكو، وجاءت بسيناريو مماثل حيث خسر الملاكم البلغاري بالضربة القاضية.