شكرا لقرائتكم خبر إنشاء ملعب بكورنيش جدة لاستضافة الجولة العالمية لأبطال السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الفرق المشاركة في نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3X3 بنسختها التاسعة، التوافد إلى محافظات جدة، تأهبا لبدء المنافسات أواخر الأسبوع الحالي، فيما أكملت اللجنة المنظمة التجهيزات الخاصة بالبطولة التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة السلة، بدعم من برنامج «جودة الحياة» وبإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، يومي الجمعة والسبت المقبلين بمشاركة 12 فريقا من نخبة الفرق في العالم.

وأنشأت اللجنة ملعبا على كورنيش جدة وفق أحدث المواصفات الدولية لهذه الرياضة العالمية، بالإضافة إلى نصب شاشات كبيرة في محيط الملعب لبث تفاعل الجماهير مع مباريات البطولة في أرض الحدث.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لنهائيات الجولة العالمية غسان طاشكندي، «نظرا لظروف جائحة كورونا ، سنفتقد حضور الجماهير كأحد أهم عوامل نجاح الجولة التي استضافتها جدة العام الماضي، إلا أن الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة حرصا على إشراك الجماهير وجذب تفاعلهم إلى داخل الملعب عبر مبادرة المشجع الافتراضي التي تتيح لهم بث حماسهم وشغفهم بهذه اللعبة عبر الشاشات العملاقة التي تم وضعها في محيط الملعب، وستعرض مقاطع الجماهير طيلة المباريات».

من جانبه خصص الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA صفحة على موقعه الرسمي https://form.123formbuilder.com/5752053/form لاستقبال مقاطع فيديو مصورة لتفاعل الجماهير مع مباريات البطولة، وذلك ضمن مبادرة المشجع الافتراضي، حيث دعا الاتحاد الدولي جميع الجماهير حول العالم لتسجيل مقاطع قصيرة لا تتجاوز مدتها دقيقة واحدة تظهر حماس التشجيع والتفاعل ورفعها عبر الموقع، على أن يتم عرضها أثناء مباريات الفرق المفضلة للجماهير في النهائيات، إذ لن يتم السماح بحضور الجماهير حسب البروتوكولات الوقائية المتبعة في موقع الحدث، فيما ستتم تغطية الحدث العالمي ونقل وقائعه مباشرة عبر عدد من القنوات والمنصات الإعلامية البارزة.

الجولة العالمية