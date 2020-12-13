أخطاء هندي تعزز رغبة الأهلي بمدافع أجنبي

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وعلى الرغم من عودة الأهلي لاحتلال المركز الثاني بنهاية مباريات الجولة الثامنة خلف الهلال، إلا أنه دفع ثمن أخطاء الدفاع بفقدان نتائج مباريات كانت في متناول يده، من بينها مباراته أمام ضمك التي خسرها بنتيجة 3 - 4 بعدما كان متقدما بفارق هدفين.وحقق الأهلي الفوز 5 مرات من أصل 8 مباريات خاضها في الجولات الماضية، فيما تعادل مرة واحدة وخسر مرتين، جامعا 16 نقطة.
وفي مباراة النصر أمس الأول، تقمص المحترف المغربي إدريس فتوحي دور البطولة بقيادته الفريق إلى الفوز، حيث تكفل بتسجيل هدفي فريقه من ضربتين ثابتتين، معوضا بذلك غياب الهداف السوري عمر السومة عن المواجهة بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وسجل فتوحي الهدف الأول من ضربة حرة مباشرة عند الدقيقة 38، فيما أضاف هدفه الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 89.
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