شكرا لقرائتكم 21 لاعبا فى قائمة سموحة لمواجهة غزل المحلة .. الظهور الأول لـ علي غزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضم أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة 21 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق لمواجهة غزل المحلة فى الأسبوع الأول من الدوري المصري والمقرر لها غدا الاثنين على ملعب استاد الإسكندرية فى السابعة والنصف مساءً. وجاءت قائمة سموحة كالتالي.. الهانى سليمان وعمر صلاح ورجب نبيل ومحمود عزت ومحمد عبد المنعم وأطهر الطاهر وأحمد جمال وأحمد حمص ومحمد كناريا ومحمود حليمو وعلى غزال وإسلام جمال وحمدى عبد القادر وشريف رضا وعبد الكبير الوادى رفيق كابو وديريك نسينامبى ومحمد الترهونى وحسام حسن ومحمد طلعت وعمر ميرا. وأعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس السبت ، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى قبل مواجهة فريق غزل المحلة.

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