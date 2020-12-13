شكرا لقرائتكم الأهلي ضد مصر المقاصة .. الأحمر يتفوق فى القيمة السوقية ومعدل الأعمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الأهلى اختباراً صعباً مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الاحد حينما يلاقى نظيره مصر المقاصة على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري العام في مستهل رحلة المارد الأحمر للحفاظ على لقبه كبطل للدوري لخمسة مواسم على التوالي.

القيمة السوقية لفريق الأهلي تصل إلى 26.95 مليون يورو (512.5 مليون جنيه مصري) مقابل 4.60 مليون يورو لفريق المقاصة (87.5 مليون جنيه مصري).

متوسط الأعمار في قائمة الأهلي تصل إلى 26 سنة و5 شهور وأكبر اللاعبين وليد سليمان (36 سنة) أما في المقاصة فيصل إلى 27 سنة وأكبر اللاعبين أيمن حفني (34 سنة).

ويدخل الأهلي مباراة الليلة دون أكثر من لاعب للأصابة يأتي في مقدمتهم النيجيري جونيور أجاي وحسن الشحات ومروان محسن لكن هذا لا يمنع أن المارد الأحمر يضم بين صفوفه أخرين جاهزين لضربة البداية المحلية وفي مقدمتهم ، محمد مجدي قفشة ، آليو ديانج ، عمرو السولية ، على معلول ، ياسر أبراهيم ، بدر بانون ، طاهر محمد طاهر ، ناصر ماهر ، صلاح محسن ، حمدي فتحي ، محمد هاني والحارس المُتميّز محمد الشناوي.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مُكثفة من جانب بيتسو موسيماني مع لاعبيه تحدث خلالها عن أهمية الفزوز بضربة البداية وإغلاق "صفحة" الإحتفالات حيث قال المدير الفني للاعبيه أن الجمهور ينسى سريعاً الإنتصارات والبطولات لذا لابد أن يُحافظ الفريق على تركيزه وحماسه من أجل حصد مزيداً من البطولات المحلية والقارية.

في المقابل ، يطمح إيهاب جلال لتقديم عرض قوي أمام البطل في ظل قدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي في ظل إمتلاك الفريق الفيومي عناصر جيدة وتمتلك خبرات طويلة وهو ما أكده المدير الفني للاعبيه حينما أوضح لهم أنه بأمكانهم الفوز على الاهلي .