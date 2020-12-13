شكرا لقرائتكم أسامة عرابي: حرية الحركة وتبادل المراكز سر قوة هجوم الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة عرابي نجم الأهلى السابق، فزت بـ 10 بطولات للدورى العام ، والأهلى توج بالعديد من البطولات المحلية، وأضاف فى الاستديو التحليلي لمباراة الأهلى ومصر المقاصة على قناة النادى الاهلى ، فوز الاهلى بالدورى الطبيعي ولكن الشاذ خروج البطولة من الاهلى .

وواصل تشكيل الأهلى هجومى والاربعة مهاجمين لديهم قدرات على اللعب فى مركز الجناح والمهاجم خصوصا الثلاثى شريف وكهربا وطاهر محمد طاهر حيث يجيدون اللعب كجناح ورأس حربة ، وأتم حديثه الاهلى سيبدا بالضغط المبكر من بداية المباراة.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة مصر المقاصة المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد الأهلي بالسلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز ، ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول _حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر ومحمد شريف

ويستهل الأهلي الليلة رحلة الدفاع عن بطولته المُفضّلة الدوري العام حينما يواجه المقاصة بإستاد الأهلي في السلام ضمن منافسات الجولة الإولى من النسخة 62 لبطولة الدوري الممتاز التى حصدها الأهلي 42 مرة ويتطلع لمواصلة الأرقام القياسية بالحفاظ على اللقب المحلي ، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحاً بالثلاثية التاريخية للموسم الماضي بعدما توّج بالدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك ثم كأس مصر .