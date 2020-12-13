شكرا لقرائتكم محمد شبانة : إصابة سحر عبد الحق بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة فى تلفزيون " اليوم السابع " أن سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تعرضت للإغماء خلال قرعة دوري الكرة النسائية بعد علمها بخبر إصابتها بفيروس كورونا وايجابية العينة التي قامت بإجرائها مؤخرا بمقر اتحاد الكرة.

وتابع الإعلامي محمد شبانه فى برنامج مع شبانه على تلفزيون اليوم السابع أن سحر عبد الحق علمت بخبر إصابتها بعد إجراء تحليل رابيد تيست ، ثم قامت بعمل مسحة كورونا أثبتت إيجابية العينة لتبدأ بعدها العزل الطبي.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.