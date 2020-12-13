شكرا لقرائتكم علاء ميهوب: بطولات الأهلي ليست من فراغ والجمهور يطالب بحسم الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال علاء ميهوب نجم الاهلى السابق أول مباراة لى كانت سنة 1982 أمام الزمالك فى المواجهة الشهيرة بهدف حسن شحاتة والكابتن شريف عبد المنعم كان يساندنى من أول لحظة .

وأضاف فى الاستديو التحليلي لمباراة الأهلى ومصر المقاصة على قناة النادى الاهلى ، بطولات الاهلى ليست من فراغ كل الناشيئن تربوا علي مبادئ الاحمر والصفقات الجديدة تندمج بسرعة مع الفريق وهذا موجود فى الاهلى فقط.

وواصل جمهور الاهلى نسي كل البطولات وينتظر بداية الاهلى اليوم فى الدورى ويطالب بحسم بطولة الدورى من المباراة الاولى اليوم أمام مصر المقاصة فى ضربة البداية مؤكدا الجمهور ينسي سريعا البطولات ويطالب المزيد

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة مصر المقاصة المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد الأهلي بالسلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز ، ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول _حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر ومحمد شريف

ويستهل الأهلي الليلة رحلة الدفاع عن بطولته المُفضّلة الدوري العام حينما يواجه المقاصة بإستاد الأهلي في السلام ضمن منافسات الجولة الإولى من النسخة 62 لبطولة الدوري الممتاز التى حصدها الأهلي 42 مرة ويتطلع لمواصلة الأرقام القياسية بالحفاظ على اللقب المحلي ، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحاً بالثلاثية التاريخية للموسم الماضي بعدما توّج بالدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك ثم كأس مصر .