شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: محمد شريف منافس قوى لمروان محسن ويجيد استغلال الفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الشيخ طه إسماعيل نجم الأهلى السابق، أن مروان محسن سيواجه منافسة قويى من محمد شريف وصلاح محسن على مركز المهاجم في الأهلى الفترة المقبلة.

وقال طه إسماعيل خلال تواجده مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "شىء جيد أن يكون هناك منافسة مع مروان محسن ولكن المشكلة حاليا أن كل الفرص التي يهدرها بتأثر على مسيرة الأهلى، وهذا ما وضعه في مرمى نيران الانتقادات".

وأضاف طه إسماعيل: "محمد شريف لديه قدرات كبيرة جدة وعنده نسبة قوية جدا في استغلال الفرص وسريع ويلعب بكلتا القدمين وهيكون منافس جيد، وأكثر ميزة أن رجله عارفه الشباك، وبيتحرك في كل الأماكن لإيجاد فرص للتهديف لنفسه وخاصة استغلال الفراغات وراء الظهيرين".

وتابع نجم الأهلى السابق: صلاح محسن هيكون عنده فرصة هو الآخر، لانه لاعب كورة كويس وهى النوعية التي يفضلها موسيمانى مدرب الأهلى، والمنافسة ميزة للأهلى".