«ربنا يسامحك.. وبلاش احنا».. مرتضى منصور يرد على ميدو بعد هجومه على نجله أمير

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف على الرد على نجم الفريق الأبيض ومنتخب مصر السابق، أحمد حسام "ميدو"، بعد هجومه على نجله أمير مرتضى.

وقال مرتضى، في فيديو عبر موقع "يوتيوب"،: "هناك طفل ظهر على حسابه الرسمي ويقول لأمير (أنت مين يلا)، وأقول له، هو الذي لم يهرب من فريقه وهو في بداية مشواره، ولم يذهب إلى (خرابات) أوروبا بلاش إحنا، وربنا يسامحك".

وأضاف مرتضى: "أنت تقول أنك ستربي أمير!، ربنا يسامحك وأعلم أننا سنتقابل قريبًا".

وكان ميدو قد شن هجوماً قوياً على مدير الكرة السابق بالقلعة البيضاء أمير مرتضى منصور ووالده مرتضى منصور.

وقال "ميدو" في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": ” وحياة أمك يا أمير لاعلمك الأدب”

وأضاف ميدو بعض الرسائل لمرتضى منصور وأولاده أمير وأحمد، حيث قال: “مرتضى منصور عربجي هو وأولاده فاكرين إن الزمالك وقع، ولازم مرتضى وأولاده يختفوا من الحياة الرياضية”.

يشار إلى أن الزمالك نجح أمس السبت في الفوز على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.