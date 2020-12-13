شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلي يتقدم على المقاصة في "ضربة البداية" بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 15 دقيقة من مباراة الأهلي والمقاصة المقامة حاليًا بإستاد السلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز والنتيجة تقدم الأهلي بهدف سجله معلول من ضربة جزاء.

نشاط ملحوظ من جانب الأهلي وضغط مُبكراً بهدف تسجيل هدف وأحتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة ضربة جزاء للأهلي بعدما قام محمود حمدي حارس المقاصة بعرقلة كهربا تصدى لها على معلول وسجل منها هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الرابعة.

بعد الهدف نشط أداء الفريقين وتحرر الفريق الفيومي من أداؤه الدفاعي وحاول مُبادلة الأهلي الهجمات مع ضغط الأهلي عن طريق الرباعي الهجومي ، محمد شريف وطاهر محمد طاهر وكهربا وقفشة.

ويضم تشكيل الأهلى للمباراة ، كلاً من: محمد الشناوى - محمد هانى - بدر بانون - أيمن أشرف - على معلول - حمدى فتحى - عمرو السولية - محمد مجدى "قفشة"- محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ويستهل الأهلى الليلة رحلة الدفاع عن بطولته المُفضّلة الدورى العام حينما يواجه المقاصة باستاد الأهلى فى السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من النسخة 62 لبطولة الدورى الممتاز، التى حصدها الأهلى 42 مرة ويتطلع لمواصلة الأرقام القياسية بالحفاظ على اللقب المحلى، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحاً بالثلاثية التاريخية للموسم الماضى بعدما توّج بالدورى وبطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدى الزمالك ثم كأس مصر.