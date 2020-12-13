شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يسجل الهدف الأول للأهلي أمام المقاصة من ركلة جزاء فى الدقيقة 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أحرز على معلول الهدف الأول لفريق الأهلي في مرمي المقاصة من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الاولي من الدورى.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوى - محمد هانى - بدر بانون - أيمن أشرف - على معلول - حمدى فتحى - عمرو السولية - محمد مجدى "قفشة"- محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ويستهل الأهلى الليلة رحلة الدفاع عن بطولته المُفضّلة الدورى العام حينما يواجه المقاصة باستاد الأهلى فى السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من النسخة 62 لبطولة الدورى الممتاز، التى حصدها الأهلى 42 مرة ويتطلع لمواصلة الأرقام القياسية بالحفاظ على اللقب المحلى، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحاً بالثلاثية التاريخية للموسم الماضى بعدما توّج بالدورى وبطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدى الزمالك ثم كأس مصر.

ويرغب الأهلى فى تحقيق بداية قوية فى مباراة المقاصة الليلة وحصد النقاط الثلاثة، وإن كان هذا سيكون صعباً فى ظل المنافسة الشرسة والمتوقعة من جانب الفريق الفيومى الذى دائماً ما يُقدّم مباريات كبيرة وقوية أمام الأهلى تحت قيادة مدربه المُخضرم إيهاب جلال، وفى ظل امتلاك المقاصة عددا كبيرا من اللاعبين أصحاب الخبرات الطويلة والقدرات الفنية العالية.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة بدون أكثر من لاعب للإصابة يأتى فى مقدمتهم النيجيرى جونيور أجاى وحسن الشحات ومروان محسن، لكن هذا لا يمنع أن المارد الأحمر يضم بين صفوفه آخرين جاهزين لضربة البداية المحلية وفى مقدمتهم، محمد مجدى قفشة، آليو ديانج، عمرو السولية، على معلول، ياسر إبراهيم، بدر بانون، طاهر محمد طاهر، ناصر ماهر، صلاح محسن، حمدى فتحى، محمد هانى والحارس المُتميّز محمد الشناوي.