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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، موتجيكا ماديشا مدافع فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا الذى وافته المنية صباح اليوم، بمشاركة متابعيه عبر تويتر صورة للاعب الراحل مع علي معلول نجم الأهلي، حيث التقطت هذه الصورة في إحدى المباريات التي جمعت المارد الأحمر مع بطل جنوب أفريقيا حينما كان موسيمانى مدربا لفريق صن داونز.



موسيمانى يودع موتجيكا ماديشا بصورة من مباراة للأهلي وصن داونز

واسترجع موسيمانى ذكرياته مع اللاعب الراحل موتجيكا ماديشا مدافع فريق صن دأونز الجنوب أفريقي، الذي توفي في حادث سير الأحد، فى جوهانسبرج، حيث ارتبط موسيماني بعلاقة قوية مع لاعبي صن داونز خلال قيادته للفريق قبل أن ينتقل إلى تدريب النادي الأهلي في 2020.



موتجيكا ماديشا وعلي معلول

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعيه الذين أعربوا عن حزنهم الشديد لرحيل مدافع صن داونز، حيث علق أحد متابعيه :" تذكر كيف قمت بحمايته من النقاد حينما يرتكب الخطأ". فيما علق آخر قائلا :" لقد كان مدربًا مثل الجندي الحقيقي، لقد كان يلعب على أعلى مستوى، وخدمنا جيدًا. أتمنى أن تبقى روحه في سلام".



موسماني عبر تويتر

كما نعى بيتسو موسيمانى، موتجيكا ماديشا، حيث شارك جمهوره عبر حسابه على تويتر صورة تجمعه مع اللاعب الراحل وهو يحتضه وعلق قائلا، "ارقد فى سلام ياولدى"

وتوفي موتجيكا ماديشا، مدافع فريق صن دأونز الجنوب أفريقي، فى حادث سير صباح اليوم، الأحد، فى جوهانسبرج، ووفقاً لما نشره موقع "سبورت 24" الجنوب أفريقي، فإن مدافع صن دأونز لقى مصرعه فى حادث سير مروع بالساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأضاف الموقع أن مدافع صن دأونز البالغ من العمر 25 عاماً كان يسافر مع صديقه على طريق زورفونتين فى كمبتون بارك، ثم تنقلب سيارته بشكل مفاجئ لتتحول إلى قطعة مفحمة.

وأشار الموقع إلى أنه من صعوبة الحادث لم يتم التفرقة بين جثة اللاعب وصديقه الذى كان يرافقه فى السيارة. وكان موتجيكا ماديشا وصديقه قادمين من احتفالية مرور 50 عاما على تأسيس فريق صن دوانز الجنوب أفريقى.