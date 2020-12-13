شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بتونس يحضر مران منتخب الشباب استعدادًا لمباراة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص إيهاب فهمي سفير مصر لدى تونس، على حضور مران منتخب مصر للشباب (تحت 20 عامًا)، بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، وذلك لدعم البعثة قبل مواجهة منتخب ليبيا، بعد غد الثلاثاء، ضمن فعاليات بطولة شمال أفريقيا التي تستضيفها تونس والمؤهلة إلى تصفيات أمم أفريقيا 2021 بموريتانيا.

من جانبه، أثنى ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، على حرص السفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس، الذي حضر برفقة أسرته تدريبات منتخبنا الوطني للشباب؛ لتذليل كافة المعوقات، وتقديم كل الدعم للبعثة ورفع الروح المعنوية لدى لاعبي الفريق قبل خوض منافسات البطولة.

وتحتضن تونس منافسات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب مصر لنظيره الليبي يوم 15 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته على ملعب "رادس".

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات المنتخب المصري في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.