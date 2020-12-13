عمار حمدى يواصل الاحتفال بهدفه فى شباك بيراميدز "تركيز"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عمار حمدى صانع ألعاب النادى الأهلى المعار إلى فريق الاتحاد السكندرى، احتفالاته عبر حسابه الشخصى على انستجرام، بهدفه المهارى فى شباك فريق بيراميدز، خلال المباراة التى جمعت الفريقين أمس السبت ضمن منافسات الدولة الأولى من عمر مسابقة الدورى العام بنسختها رقم 62، حيث استطاع زعيم الثغر أن يفوز فى الوقت القاتل على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ويحصد ثلاث نقاط ثمينة فى بداية مشواره بالدورى.

ونشر عمار حمدى صوراً عبر حساهب الشخصى على انستجرام خلال مشاركته فى المباراة وعلق عليها "تركيز".



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عمار حمدى

ورفض مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، توقيع عقوبة على عمار حمدى لاعب الفريق بعد الإشارات التى صدرت منه خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز أمس، حيث وجه اللاعب إشارة بعد إحرازه هدف التعادل لزعيم الثغر فى المباراة التى فاز الاتحاد على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمعهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

من جهته، أعرب محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على بيراميدز، مؤكداً أن أكثر ما أسعده فى اللقاء هى الروح القتالية التى تحلى بها الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن واللاعبين وإصرارهم على اللعب حتى اللحظات الأخيرة، وتحويل التأخر بهدف للفوز بهدفين مقابل هدف، مؤكدا أنه بالرغم من سوء التوفيق الذى لازم اللاعبين فى البداية بإلغاء هدفين بداعى التسلل، إلا أنهم كان لديهم التحدى والطموح على خطف الثلاث نقاط.

وأكد رئيس الاتحاد السكندرى، فى تصريحات خاصة، أنه يرفض المكافآت الخاصة لتلك المباراة، مشيراً إلى أن هناك لائحة مالية تم وضعها من قبل مدير الكرة بالفريق قبل بداية الموسم وتم الموافقة عليها وسيسير عليها، خاصة أن تلك المباراة الأولى لزعيم الثغر فى المسابقة وأن القادم أصعب بمراحل وهناك خطة موضوعة من الجهاز الفنى منذ بداية الموسم على ضرورة المنافسة على المراكز المتقدمة، مختتما حديثه أن البطولة فى الموسم الحالى ستكون لصاحب النفس الطويل نظرا لتواجد أكثر من فريق مميز وقام بتدعيم صفوفه بالشكل المطلوب.