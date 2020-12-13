رفع الإيقاف عن طارق يحيى فى الزمالك وتعيينه رئيسًا لقطاعات الناشئين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، قراراً برفع الإيقاف عن طارق يحيى، نجم النادى السابق، مع تعيينه رئيساً لقطاعات كرة القدم بالنادى التى تضم الناشئين والمدرسة والأكاديميات باستثناء الفريق الأول، ويتواجد طارق يحيى فى الوقت الحالى بمقر نادى الزمالك بعد جلسة مع القائمين على إدارة النادى تم فيها تصفية الأجواء التى حدثت مؤخراً.

وقررت اللجنة المؤقتة المكلفة بادارة نادي الزمالك، فى وقت سابق، إيقاف طارق يحيى وعدد من موظفى النادي ومنعهم من الدخول إلا من بوابة جامعة الدول للتوجه للشئون القانونية فقط، قبل أن يتم حل المسألة بشكل رسمى اليوم، الأحد، ليتواجد نجم الزمالك السابق فى مقر النادى بصورة طبيعية حيث يمارس فى الوقت الحالى مهام عمله.

وأعلن طارق يحيى، مقدم برنامج زملكاوى، فى الفترة الماضية، عبر قناة النادى، البيان، الذى أصدرته اللجنة المعينة لإدارة النادى، لكشف كل ما يخص التعاملات المالية للنادى والمبالغ التى استلامها عند بداية تولى المهمة واستندت اللجنة إلى 9 نقاط لتوضيح حجم المديونيات والمستحقات الخارجية على نادى الزمالك. وجاء البيان كالتالى: وجاء البيان كالتالى: أن المديونات المستحقة على النادى للجهات الحكومية قد بلغت ما يقرب من مليار ونصف المليار "لمصلحة الضرائب بأنواعها- التأمينات الاجتماعية – هيئة الأوقاف وجهات حكومية أخرى" كما يتضمن المبلغ أيضا مديونيات مخصص قضايا 150 مليونا ومديونيات لاتحاد كرة القدم بقيمة 35 مليونا. حجم السلف التى لم تسدد على السنة المالية السابقة بلغت 53 مليون جنيه و20 مليون جنيه لهذا العام. المتأخرات المطلوب تحصيلها من مستأجرى المحلات بسور النادى "عدد 20 محل" ما يقرب من 21 مليون جنيه. الأرصدة المتاحة قبل تاريخ 30 /11 / 2020 ما يقرب من "5416000" خمسة مليون وأربعمائة وستة عشر ألفا. عند استلام اللجنة المعينة كانت المبالغ المتوفرة فى محاضر التسليم مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه "1250000" بخزينة النادى. تبين أن هناك عجز بقيمة "1200000" مليون ومائتان ألف تقريبا من خلال المراجعة الدفترية من الجرد الواقعى، وقد تم إحالة الموضوع للشئون القانونية لاتخاذ اللازم. تمكنت اللجنة المعنية خلال الأيام الماضية من تحصيل مبلغ 10 مليون دنيه من الشركة الراعية تحصيل متأخرات بلغت ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه "3500000" إيجارات وعضوية. إن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضى والتى يحتاجها النادى "500" خمسمائة مليون جنيه منها ضرورة توفير 60 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالى لسداد المتبقى لعقود اللاعبين من الموسم الماضى، بالإضافة إلى مقدمات عقود اللاعبين فى كرة القدم خلافا لعقود اللاعبين ومقدمات العقود فى جميع الأنشطة الأخرى واللجنة مستمرة فى أعمالها عن طريق المراقب المالية للنادى لإعادة دراسة الموازنة المالية للعام المالى 2020/2021 والعمل على كيفية تدبير سائر الاستحقاقات. ثم أصدرت لجنة الزمالك، بيانا توضيحيًا تضمن إن تلك المديونيات سيتم تخفيضها وجدولتها مع وضع خطة مالية لعبور تلك المرحلة قبل أن يتقرر إيقاف طارق يحيى ثم تم رفع الإيقاف عنه.

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