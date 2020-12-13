شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام :المقاصة من الفرق اللي بتضايق الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى حازم إمام نجم الزمالك السابق، بقدرات المدير الفني إيهاب جلال مدرب المقاصة، وما يمتلكه من ابتكارات وطرق جديدة في اللعب موضحاً أن هذه الطرق ستسبب أزمة للأهلي خلال مبارة الفريقين في السابعة والنصف من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد السلام في الجولة الأولى للدوري.

وقال حازم إمام خلال تواجده مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "إيهاب جلال دائما لديه الابتكارات ولكن الموضوع الآن صعب جدا بسبب الأدوات المتاحة حاليا، وأعاد اللاعبين اللى دربهم قبل كدة وعارفة طريقته ولكن الفيصل في مباراة الأهلى هي حالة اللاعبين حاليا".

وتابع حازم إمام: "المقاصة من الفرق اللى بتضايق الأهلى والزمالك لأنها كثيرة التمرير والاستحواذ وكذلك من الفرق التي يمكن أن تفاجئك في أي وقت، والمباراة لن تكون سهلة للأهلى ولكن صعبة على المقاصة".

ومن جانبه، قال عماد متعب نجم الأهلى السابق: "الإرهاق هو عدو الأهلى في الفترة الحالية ولكن بيعرف ياخد اللى هو عاوزه من المباريات، رغم تفوق الفرق المنافسة له خلال المباريات ولكن خبرات اللاعبين بتحسم المباريات".

وأضاف مهاجم الأهلى السابق: "موسيمانى لسه بيحاول يضع بصمته وبيعتمد على بناء الهجمات من تحت والأهلى لما بيضغط عليه بيعمل مشكلة لذلك حلها موسيمانى بوضع بدر بانون اللى بيجيد اللعب وبناء الهجمات بشكل مميز بجانب أيمن أشرف، خاصة أنه لاعب هادى وواثق من نفسه وعنده إمكانيات كبيرة ومش بيتأثر بالضغط لأنه كابتن الرجاء وعاش كل أنواع الضغط، وإضافة كبيرة للفريق".