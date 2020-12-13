شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف وطاهر وكهربا يقودون هجوم الأهلى أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تشكيل الفريق لمباراة مصر المقاصة المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى بالسلام فى الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز، ويضم تشكيل الأهلى كلا من: محمد الشناوى - محمد هانى - بدر بانون - أيمن أشرف - على معلول - حمدى فتحى - عمرو السولية - محمد مجدى "قفشة"- محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ويستهل الأهلى الليلة رحلة الدفاع عن بطولته المُفضّلة الدورى العام حينما يواجه المقاصة باستاد الأهلى فى السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من النسخة 62 لبطولة الدورى الممتاز، التى حصدها الأهلى 42 مرة ويتطلع لمواصلة الأرقام القياسية بالحفاظ على اللقب المحلى، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحاً بالثلاثية التاريخية للموسم الماضى بعدما توّج بالدورى وبطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدى الزمالك ثم كأس مصر.

ويرغب الأهلى فى تحقيق بداية قوية فى مباراة المقاصة الليلة وحصد النقاط الثلاثة، وإن كان هذا سيكون صعباً فى ظل المنافسة الشرسة والمتوقعة من جانب الفريق الفيومى الذى دائماً ما يُقدّم مباريات كبيرة وقوية أمام الأهلى تحت قيادة مدربه المُخضرم إيهاب جلال، وفى ظل امتلاك المقاصة عددا كبيرا من اللاعبين أصحاب الخبرات الطويلة والقدرات الفنية العالية.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة بدون أكثر من لاعب للإصابة يأتى فى مقدمتهم النيجيرى جونيور أجاى وحسن الشحات ومروان محسن، لكن هذا لا يمنع أن المارد الأحمر يضم بين صفوفه آخرين جاهزين لضربة البداية المحلية وفى مقدمتهم، محمد مجدى قفشة، آليو ديانج، عمرو السولية، على معلول، ياسر إبراهيم، بدر بانون، طاهر محمد طاهر، ناصر ماهر، صلاح محسن، حمدى فتحى، محمد هانى والحارس المُتميّز محمد الشناوي.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مُكثفة من جانب بيتسو موسيمانى مع لاعبيه تحدث خلالها عن أهمية الفوز بضربة البداية وإغلاق صفحة الاحتفالات، حيث قال المدير الفنى للاعبيه إن الجمهور ينسى سريعاً الإنتصارات والبطولات لذا لا بد أن يُحافظ الفريق على تركيزه وحماسه من أجل حصد مزيد من البطولات المحلية والقارية.