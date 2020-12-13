مباشر.. الأهلي 1-0 مصر المقاصة.. معلول يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري we المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

ملخص المباراة

حصل النادي الأهلي على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، بعدما عرقل حارس مرمى مصر المقاصة، اللاعب كهربا أثناء محاولته إكمال تسديدة محمد شريف، ليطلق إبراهيم نور الدين صافرته معلنا عن وجود خطأ واحتساب ركلة جزاء للأهلي.

ونفذ علي معلول لاعب الأهلي ركلة الجزاء، وسدد الكرة على يمين الحارس محمود حمدي، لتسكن الشباك معلنا عن أول أهداف اللقاء.