التعادل السلبي الأول بالدوري بين المصري والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

انتهت مباراة المصري والإسماعيلي سلبيا دون أهداف، في الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز، والمقررة على ملعب برج العرب.

ويعد ذلك التعادل السلبي هو الأول في المسابقة، فيما يعد التعادل الثالث في الأسبوع الاول، بعد تعادلي البنك الأهلي ودجلة، وطلائع الجيش والجونة الذين انتهيا 1-1.

تشكيل الإسماعيلي: محمد فوزي، محمود البدري، ومروان الصحراوي، ومحمد هاشم، ومحمد بيومي، وعماد حمدي، ومحمود دونجا، ومحمد عادل، وأحمد مدبولي، وأري بابل، وفخر الدين بن يوسف

تشكيل المصري: أحمد مسعود، وكريم العراقي، وعمرو موسى، وأحمد شوشة، وحسن علي، وإسلام عطية، وفريد شوقي، وعمر كمال عبدالواحد، ومصطفى سلطان، ومحمد عنتر، وأوستن أوموتو

تفاصيل المباراة

لم يشهد الشوط الأول أي هجمات خطيرة سوى عرضية من محمد عنتر خطيرة لم يحسن استغلالها أوستن أوموتو، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى الإسماعيلي تبديلا بخروج مدبولي، ليحل عبدالرحمن مجدي بدلا منه.

وجاء أخطر كرة للإسماعيلي في الدقيقة 63، بعد تلقى عبدالرحمن مجدي الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية بجوار القائم.

وأجرى المصري تبديلين هجوميين بنزول أحمد رفعت وكاسينجو بدلا من عمر كمال وأوستن أوموتو، ثم تبديل آخر بنزول محمد جابر بدلا من مصطفى سلطان.

وتلقى علي ماهر المدير الفني للمصري، بطاقة حمراء ليخرج من الملعب، بعد اعتراضه على التحكيم.

وكاد الإسماعيلي أن يتقدم في الدقائق الأخيرة بكرة خطيرة من شكري نجيب، ولكن حارس المصري تألق وأنقذ مرماه، قبل أن يرفع الحكم راية التسلل.

وفي الدقيقة 90 تلقى محمد جابر كرة رائعة داخل منطقة الجزاء لينفرد بالحارس ولكن سددها ضعيفة بجوار القائم.

وأطلق دونجا كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع، مرت بجوار القائم.