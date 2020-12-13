إيهاب جلال يُعلن تشكيل المقاصة لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة، في السابعة والنصف مساء غد الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري we المصري.

وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي:

"محمود حمودي - أحمد مودي - عبد الله مجدي - مصطفى شبيطة - عاصم سعيد - مروان حمدي - صلاح عاشور - باولون فوافي - حسني فتحي - عصام صبحي - رجب عمران".

وفي وقت سابق، اختار جلال قائمة مكون من 25 لاعبًا وهم:

" محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد صبيحة وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وعلي محمد علي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وباولن فوافي وعبد الله مجدي ومروان حمدي بجانب ثلاثي الشباب زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ مواليد 2000.