تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام المقاصة.. وديانج بين البدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه مصر المقاصة في المباراة التي ستقام على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ويشهد تشكيل الأهلي الاعتماد على الثلاثي محمود عبد المنعم "كهربا"، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف في الخط الهجومي.

ويظهر أليو ديانج على مقاعد بدلاء الأهلي خلال اللقاء، بعد أيام من شفاءه من فيروس كورونا، ليتواجد إلى جانب ياسر إبراهيم.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

البدلاء: علي لطفي، محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أليو ديانج، صلاح محسن، ناصر ماهر، أكرم توفيق، جيرالدو.