ثنائية "كين-سون" على أعتاب رقم أسطوري في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - تواصل الانطلاقة الجنونية التي يقدمها الثنائي هاري كين وهيونج مين سون في خط هجوم فريق توتنهام هوتسبر، بعدما صنع الأخير هدفًا للمهاجم الإنجليزي، ليصبحا على أعتاب رقم هجومي أسطوري في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهيأ الجناح الكوري الجنوبي الكرة لهاري كين خارج منطقة منطقة الجزاء، في الدقيقة الثالثة والعشرين، وسددها الأخير قوية، خدعت فيسنتي جوايتا حارس مرمى كريستال بالاس، لتسكن الشباك معلنة عن هدف توتنهام هوتسبر الأول، في مواجهة الفريقين بالجولة الثانية عشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد الأهداف التي صنعها كين وسون لبعضهما البعض خلال الموسم الحالي إلى 12 هدفًا في 12 جولة، حيث صنع كين ثمانية أهداف بين عشرة أهداف سجلها سون حتى الآن، بينما صنع النجم الكوري أربعة أهداف بين تسعة أهداف سجلها كين.

وأصبح الثنائي كين وسون على بعد هدف واحد من الرقم القياسي التاريخي لأفضل ثنائي هجومي في تاريخ بريميرليج، والمسجل باسم ألان شيرار وكريس سوتون، عندما ساهما سويًا في 13 هدفًا لمصلحة بلاكبرن روفرز في موسم 1995/1996.

وتعني مساهمة الثنائي في هدف واحد إضافي، معادلة الرقم القياسي التاريخي، قبل 26 جولة كاملة من عمر المسابقة، وهو ما سيعد إنجازًا يرتقي لمصاف الإنجازات "الأسطورية" في عالم كرة القدم.