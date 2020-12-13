بث مباشر | مشاهدة برشلونة وليفانتي في الدوري الاسباني “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة برشلونة وليفانتي في اهم مباريات اليوم الاحد 13-12-2020، ضمن الجولة 13 من الدوري الاسباني.

تنقل مباراة “برشلونة وليفانتي” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق المصري “أحمد الطيب”، كما تنقل على قناة لاليجا تي في بار.

تقام مباراة برشلونة وليفانتي على ملعب الكامب نو، بإدارة من الحكم الاسباني “ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

استمرت البداية الكارثية لنادي “برشلونة” في مشواره في الدوري الاسباني بالخسارة في الجولة الماضية امام “قادش” بهدفين مقابل هدف واحد، والتي أعقبتها هزيمة بنتيجة (3-0) على أرضه امام يوفنتوس في دوري ابطال اوروبا مسجلاً أسوأ هزيمة على أرضه منذ مايو 2013.

ويتواجد برشلونة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 14 نقطة، من 10 مباريات، فاز في 4 وتعادل في 2، بينما تعرض للخسارة 4 مرات، وسجل لاعبوه 20 هدف، واستقبلت شباكه 11 هدف.

ويتواصل غياب الرباعي “عثمان ديمبلي، جيرارد بيكيه، أنسو فاتي، وسيرجي روبيرتو” عن قائمة برشلونة بسبب الإصابة.

في المقابل، أنهى “ليفانتي” الجولة الماضية في الدوري الاسباني فوق منطقة الهبوط بجدول ترتيب الدوري الاسباني بفارق الأهداف، بعد فوزه على خيتافي (3-0)، قبل ان يعود إليها مجددًا بعدما انتصر “سيلتا فيغو” على أثلتيك بيلباو لحساب الجولة الحالية.

وسيسعى ليفانتي إلى استغلال وضعية برشلونة الصعبة من أجل خطف الثلاث نقاط للخروج من منطقة الهبوط، او خطف نقطة واحدة على أقل تقدير.

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