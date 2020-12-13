الشعلة بطلا لدوري أندية المحافظات المحررة لكرة الطائرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توج فريق الشعلة، ببطولة الدوري العام لكرة الطائرة، لفئة الكبار لأندية المحافظات المحررة، نظمها الاتحاد العام لكرة الطائرة.



وفاز الشعلة على فريق خيبل المهرة بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية التي جرت اليوم، بنادي شباب المنصورة بدعم من صندوق رعاية النشء والشباب.

وحل فريق سمعون حضرموت في المركز الثالث بعد فوزه على فريق الميناء بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي ختام البطولة كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة خالد صالح، ورئيس الاتحاد العام لكرة الطائرة محسن صالح، ومدير مكتب الشباب والرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر، الشعلة بكأس البطولة والميداليات الذهبية وحافز مالي، و فريق خيبل المهرة بكأس الوصيف والميداليات الفضية وحافز مالي، وفريق سمعون بميداليات المركز الثالث و حافز مالي.