شكرا لقرائتكم أشرف صبحي يجتمع بوزيرة الصحة غدا لإعلان الإجراءات الاحترازية بمونديال اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع غدا الأثنين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مع أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد التى تقام يناير المقبل ، للإعلان عن تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها على المنتخبات المشاركة بالمونديال للوقاية من كورونا، وكذا استعراض الخطة المقدمة من اللجنة المنظمة في هذا الشأن.

ويشارك فى بطولة كأس العالم لكرة اليد 32 منتخبا ، لأول مرة فى تاريخ البطولة ، لذلك تحى البطولة باهتمام بالغ ، لضمان سلامة كل الوفود المشاركة فى المونديال .

واجتمع صباح اليوم الدكتور أشرف صبحى مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لليد 2021، بحضور المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى للوزارة ورئيس لجنة الاتصال الحكومى، والدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية، وحسين لبيب مدير البطولة، ولفيف من رؤساء اللجان المعنية.

وتناول الاجتماع مناقشة كافة الاستعدادات المتعلقة باستضافة المنتخبات المشاركة بالمونديال، واستعراض كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى سيتم اتباعها لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى توفر الدعم الكامل وجميع المتطلبات اللازمة لتحقيق نجاح البطولة والتى تعد الأكبر بمشاركة 32 منتخباً لأول مرة فى تاريخ البطولة، وشدد صبحى على ضرورة إنهاء كافة اللجان المعنية بالبطولة لكافة الاستعدادات الخاصة بها فى التوقيتات المحددة.