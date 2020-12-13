شكرا لقرائتكم كورونا يضرب اتحاد الكرة وغلق المقر للتعقيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مقر اتحاد الكرة تعرض أكثر من موظف للاصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية مما ترتب عليه صدور قرار من مجلس إدارة الاتحاد بتقليل عدد العاملين بمقر الاتحاد خلال الأيام المقبلة الي جانب غلق أكثر من مكتب للتعقيم .

استعجل الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، اتحاد الكرة لارسال اللائحة النهائية منتقدا تأخر إرسالها حيث كان من المقرر إرسالها قبل 9 ديسمبر الجاري ، خاصة ان لائحة الفيفا تنص علي ارسال اللائحة بعد 10 أيام من عمل الجمعية العمومية والتي أقيمت يوم 29 نوفمبر الماضي.

وشهدت اللائحة خلافا حول بند الـ8 سنوات وهل سيتم تطبيقه باثر رجعي من عدمه خاصة ان معظم أعضاء الجمعية العمومية طلبوا تطبيق البند من جديد في الانتخابات القادمة بينما هناك قلة تطلب تطبيقه باثر رجعي وتم الاستقرار في النهاية علي إرسال اللاءحة بدون وضع كلمة الأثر الرجعي بناء علي طلب الجمعية العمومية .