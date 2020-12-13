شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يقيل مدربه فافر لسوء النتائج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقال بوروسيا دورتموند الألماني مدربه السويسري لوسيان فافر، عقب تعرضه لخسارة مذلة على أرضه في دوري كرة القدم السبت أمام شتوتغارت 1-5، بحسب ما أكدت الأحد وسائل إعلام محلية ـ وأشارت صحيفة «بيلد» ومجلة «كيكر» إلى أن اللاعبين الذين عانوا ثلاث خسارات على أرضهم في الجولات الخمس الماضية، سيتم إبلاغهم بقرار الإدارة، ولم يعلق النادي حتى الآن على تلك الأنباء، وسيضمن مساعد فافر إدين ترزيتش مهمة التدريب المؤقتة حتى نهاية السنة، بحسب المصدر عينه.

وكان عقد فافر (63 عاماً) الذي درب سابقاً هرتا برلين الألماني ونيس الفرنسي ووصل إلى دورتموند قبل سنتين ونصف السنة، ينتهي في ختام الموسم الحالي.

وفي موسمين مع النادي الأصفر، قاده مرتين إلى لقب الوصيف وراء غريمه بايرن ميونيخ، لكنه تعرض لانتقادات مستمرة لعدم قدرته على مقارعة الفريق البافاري.

وتراجع دورتموند بخسارته الساحقة إلى المركز الخامس في الدوري، فيما يعرف مصيره الاثنين في قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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