شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة يبحث تطوير الألعاب في خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

زار وفد إدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي نادي خورفكان، ظهر الأحد، وضم الوفد جاسم الدوخي الإداري بشؤون الرياضة والتطوير، والدكتور وليد الخبير الرياضي في الكرة الطائرة، وعدداً من الأخصائيين الفنيين في الألعاب الجماعية والفردية، وكان في استقبال الوفد سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة، وخالد مراد الرئيسي عضو المجلس ومشرف الألعاب الجماعية والفردية، بالإضافة إلى عبد الله زينل المدير الرياضي، ومحمد عبد الرحمن مشرف لعبة الكرة الطائرة بالنادي.

وتأتي الزيارة بغرض التواصل المستمر والعمل على تطوير قطاع الألعاب والمراحل السنية في أندية الإمارة الباسمة، فضلاً عن تقديم الدعم المعنوي لفريق شباب الكرة الطائرة بالنادي، إلى جانب اطلاعهم على توجه مجلس الشارقة الرياضي بصناعة فريق للكرة الطائرة فئة الرجال مستقبلاً، باعتبار أن فريق الشباب للكرة الطائرة بنادي خورفكان هو الأقرب إلى ذلك، خاصة أنه النادي الوحيد الذي يمتلك فريقاً للشباب في لعبة الكرة الطائرة بين أندية الإمارة.

كما التقى الوفد الرياضي مع الأطقم الفنية للكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد وتنس الطاولة، وناقش اللقاء الأمور الفنية الخاصة بالمراحل السنية، واختتم الوفد زيارته بجولة في الملاعب والصالة الرياضية.

وأكد سالم النقبي حرص إدارة النادي على توفير كافة المتطلبات ومعينات النجاح للفرق الرياضية في الألعاب المختلفة، لاسيما أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال حلقة النشاط الرياضي بالنادي عبر انطلاقة الألعاب الجماعية والفردية.