شكرا لقرائتكم خبر عن أولسان هيونداي إلى نهائي آسيا على حساب فيسيل كوبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّل المهاجم البرازيلي جونيور نيجراو ركلة جزاء قاتلة في الدقيقة 119 منحت أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم، على حساب فيسيل كوبي الياباني الغائب عنه الإسباني المصاب أندريس إنييستا، بعد التمديد 2-1، الأحد على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

افتتح هوتارو ياماجوتشي التسجيل لفيسيل كوبي إثر ركنية مدروسة تابعها زاحفة من داخل المنطقة (52).

وبعد إلغاء هدف لفيسيل كوبي عبر حكم الفيديو المساعد، ردّ البديل النروجي بيورن مارس يوهانسن في نهاية الوقت الأصلي، بيسارية زاحفة من خارج المنطقة، حسمها أيضاً حكم الفيديو المساعد بعد احتسابها كتسلل بادئ الأمر (81) لأولسان بطل 2012 فارضاً شوطين إضافيين.

وفيما كانت المباراة تتجه إلى التعادل وركلات الترجيح، ارتكب دايا مايكاوا حارس فيسيل كوبي خطأ فادحاً في التقدير على المخضرم نيجراو (33 عاماً) الذي ترجم ركلة الجزاء بثقة (119)، رافعاً رصيده إلى 5 أهداف في النسخة الحالية.

وغاب عن فيسيل كوبي نجمه الإسباني المخضرم أندريس إنييستا (36 عاماً)، صاحب الإنجازات الرائعة مع برشلونة ومنتخب بلاده، بسبب إصابة عضلية وجلس على المدرجات.

ويلتقي أولسان هيونداي في النهائي المقرر السبت المقبل على استاد الجنوب، مع بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب الذي أقيمت مبارياته أيضاً في فقاعة صحية في الدوحة.

وقال كيم دو- هون مدرب أولسان «عرفنا قبل المباراة أنها ستكون صعبة، لكن لاعبيّ قدموا كل شيء في الملعب، أريد أن أشكرهم وأهنئ فيسيل كوبي على مجهودهم الرائع».

وأضاف أن فريقه سيحاول التعافي من الإرهاق بسبب فترة المباريات المزدحمة في تجمع العاصمة القطرية «سنحاول التعافي وتحليل ما قمنا به بشكل جيد حتى الآن. قام اللاعبون بعمل جيد برغم خوضهم مباراة كل ثلاثة أيام، نريد الآن الفوز في المباراة الأخيرة والعودة إلى كوريا مع اللقب».

في المقابل، رفض مدرب فيسيل أتسوهيرو ميورا الذي حل بدلاً من الألماني ثورستن فينك إلقاء اللوم على غياب إنييستا «في كرة القدم لا يوجد تبرير، ربما كان (إنييستا) سيصنع الفارق لكنني فخور باللاعبين».

أضاف لاعب المنتخب السابق المتوج بكأس آسيا في 2000 و2004 «لقد خاب أملي لأنها ليست النتيجة التي أردنا، لكني سعيد في الوقت عينه من الأداء، لقد حققنا نتيجة تاريخية من خلال بلوغ نصف النهائي في أول مشاركة لنا».

وخالف فيسيل كوبي الياباني التوقعات ببلوغه نصف النهائي إذ كان ضمن أندية الدرجة الثانية في اليابان عام 2013، لكنه عرف صعوداً لافتاً وأحرز لقب كأس الإمبراطور في 2019 حاجزاً بطاقة المشاركة في المسابقة القارية للمرة الأولى.

وبخسارة فيسيل كوبي الذي خاض 120 دقيقة جديدة بعد ربع النهائي ضد الكوري الجنوبي الآخر سوون سامسونج بلووينجز، توقفت مشاركة الأندية اليابانية في النهائي للمرة الأولى منذ 2017.

أما أولسان هيونداي صاحب الهجوم الأقوى، فيخوض البطولة للمرة الثامنة خلال السنوات الـ15 الأخيرة، حيث توج باللقب مرة واحدة في عام 2012.

وتجمعت أندية الشرق في فقاعة الدوحة الصحية لإكمال دور المجموعات ثم مراحل إقصائية من دور واحد خلف أبواب موصدة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لتحديد البطل الذي سيواجه بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب السبت المقبل، في مباراة واحدة عوضاً عن ذهاب وإياب كما جرت العادة.

وكانت الدوحة التي تستعد لاستقبال مونديال 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط، استضافت المباريات المتبقية من منافسات الغرب، فبلغ بيرسيبوليس وصيف نسخة 2018 النهائي على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح.