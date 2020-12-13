شكرا لقرائتكم خبر عن السهلاوي يستقبل رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية الأحد في مقر الاتحاد بدبي عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين اتحاد كرة القدم واللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات بهدف تطوير اللعبة ونشرها من خلال الورش والدورات التدريبية للكوادر الفنية والإدارية والمسابقات والبطولات المختلفة للأندية والمنتخبات الوطنية.

وأشاد جاني بالدور الذي لعبه اتحاد كرة القدم في دعم خطة واستراتيجية اللجنة خلال فترة توقف النشاط الرياضي نتيجة جائحة كورونا التي شهدت إقامة مجموعة من الورش عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة نخبة من المختصين بلعبة كرة قدم الصالات.

وحضر اللقاء محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.

ودشن منتخب شباب لكرة الصالات السبت معسكره الداخلي في الصالة المغطاة بمقر اتحاد الكرة بدبي تحت قيادة المدرب الوطني عبدالرؤوف عمر المرزوقي وطاقمه المساعد، استعداداً للتصفيات الآسيوية المقررة في تايلاند مايو القادم.

وتضم قائمة المنتخب 20 لاعباً هم: عيد بلال ومحمد عبدالرزاق ومحمد حسن وعبدالله غانم وخالد صالح وحسن يونس حسن (مليحة)، راشد المازمي وماجد محمد وعبدالله الملا (البطائح)، محمد عبدالله وعلي النقبي وعبدالله النقبيو سعود النقبي وعبدالله النقبي (خورفكان)، عثمان صقر وفهد جنكل (النصر)، وأحمد محمد وناصر جعفر (المدام)، عمر سالم (الحمرية)، إبراهيم الدرمكي (اتحاد كلباء).

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