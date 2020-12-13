بعد إعلان السيناريست مدحت العدل اعتزامه الترشح خلفًا لمرتضى منصور.. 10 شروط يجب توافرها برئيس نادي الزمالك

جاء إعلان الكاتب والسيناريست مدحت العدل، اعتزامه الترشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة، بمثابة تحولا كبيرا في المنافسة الانتخابية لنادي الزمالك المقررة خلال الفترة المقبلة، بعد إصدار مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية المصرية، قررا ببطلان اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك بسبب التزوير، ما ترتب عليه بطلان الانتخابات التكميلية التي ضمت كل من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبدالفتاح في عضوية مجلس إدارة الزمالك، وأشرف زكي كأمين صندوق الذي تقدم باستقالته من منصبه لأسباب شخصية، فضلا عن تقدم مجلس إدارة الزمالك باستئناف ضد الحكم الصادر ببطلان اللائحة.

شروط الترشح لمجلس إدارة الزمالك

بحسب المادة 28 من الباب الرابع للائحة الأساسية لنادي الزمالك، والخاصة بمجلس الإدارة أوضح "الفصل الأول" شروط الترشح لمجلس الإدارة، حيث يجب أن يتوفر في المرشح الشروط الآتية كما نشرها موقع "الوطن سبورت":

1- أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعا بحقوق المدنية كاملة.

2- أن يكون من الأعضاء العاملين بالنادي ومضت على عضويته 3 أعوام على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشيح.

3- أن يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المستحق سدادها على العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشح.

4- أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل.

5- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.

6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو غير مطلوب لأدائها طبقا للقواعد القانونية المقررة وقت فتح باب الترشح.

7- ألا يكون المرشح قد صدر ضده أي أحكام بعقوبة سالبة للحرية في جناية أو صدر ضده حكما في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة تزوير أو سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو شهاردة زور أو قضى بإشهار إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في حال إشهار الإفلاس فقط.

8- ألا يكون قد سبق فصل العضو المرشح من عضوية إحدى الهيئات أو المنظمات الرياضية أو الشبابية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية، ما لم يمض على ذلك أربع سنوات من تاريخ الفصل أو الإسقاط.

9- ألا يكون المرشح قد صدر ضده حكما بعقوبة من العقوبات المدرجة بقانون الرياضة مع مراعاة نص المادة 94 من القانون.

10- ألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة.

ويلتزم المرشح بإجراء تحليل في إحدى المستشفيات الحكومية لبيان عما إذا كان يتعاطي مخدرات أو خمور من عدمه، ويحدد مجلس الإدارة مكان مخصص لإجراء هذه التحاليل تحت إشراف طبي والجهة الإدارية المختصة.

ورغم أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي أصدر قرارا ببطلان اللائحة الحالية لنادي الزمالك والتي تضمنت الشروط السابق ذكرها للتشرح على منصب رئاسة النادي وعضوية المجلس إلا أنه ساري العمل بها، لاسيما أنه لم يصدر حكم قضائي بات ببطلانها، كما أن تشكيل اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك حاليا جاء بناء على هذه اللائحة.