شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. رمى الأقزام لعبة جنونية تم حظرها فى بعض الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتنوع الألعاب الرياضية فى مختلف دول العالم ، ولكن هناك رياضة غريبة ، لا يعرفها الكثيرون ، ألا وهى رمى الأقزام ، فهى رياضة غريبة يتم ممارستها فى بعض دول العالم، ويتم فيها إلقاء الأقزام على أبسطة خاصة باللعبة، وتشترط اللعبة ، أن يقوم المتسابق بإلقاء القزم لأبعد مسافة ، و يكون الفائز فى السباق هو من يستطيع أن يرمى القزم لمسافة أبعد .

وقد بدأت هذه الرياضة عن طريق البحارة الاستراليين حيث إنهم أول من ابتكر هذه الرياضة للتسلية، واشتهرت فى أمريكا فى الثمانينيات، ونظرا لأنها تصنف ضمن الألعاب الجنونية لأنها تعرض حياة الأقزام للخطر، فحظرت ولاية فلوريدا هذه المنافسات بخطورتها واعتبارها مهينة لشخص القزم.

و"قذف الأقزام" رياضة غريبة تجرى في الحانات حيث يقوم بعض الأشخاص من ذوي البنية القوية بقذف الأشخاص قصار القامة لأبعد مسافة فوق كومة من الوسائد، وهناك نسخة أخرى لهذه المنافسة تتمثل في تزويد هؤلاء الأقزام بسترات مبطنة لمعرفة المنافس الذي يتمكن من قذفهم إلى ابعد مسافة على مراتب أو إلى أعلى ليرتطم بجدار مغطى بوسائد.

وترجع مشاركة الأقزام فى هذه الرياضة إلى صعوبة الحصول على عمل عادي ومن ثم تستغلهم الحانات" أماكن السكر " في دول مثل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا في تنظيم ما يسمي برياضة قذف الأقزام بغرض تسلية روادها، ويمكن لأي شخص المشاركة فيها وممارستها على مستوى الرجال أو النساء ، وأن يمارسها بعد أن يشرب مشروبه المفضل فى الحانة .