شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يدعم لاعبى الإسماعيلى من الملعب قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو الإسماعيلى على تفقد أرض ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن الاستعداد للقاء المصرى البورسعيدى بعد قليل فى الجولة الأولى لبطولة الدورى العام ، وقام باهر المحمدى مدافع الفريق واحد كباتن الدراويش بمؤازرة اللاعبين فى ظل غيابه عن المباراة بسبب الإصابة.

تقرر وقوف لاعبى الإسماعيلى والمصرى دقيقة حدادا على روح الراحل أمين دابو، نجم الدراويش فى عصره الذهبى، والذى رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة، ويلتقى الفريقان فى الخامسة مساءً فى ديربى مرتقب على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى أولى جولات الدورى العام بنسخته الجديدة.

وأعلن البرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، تشكيل لاعبيه لملاقاة المصرى البورسعيدى فى افتتاح الدورى الممتاز، وشهد التشكيل الظهور الأول للوافدين الجديد أرى بابل ومحمد عادل ومروان الصحراوى مع تواجد العائد فخر الدين بن يوسف.

تشكيل الإسماعيلى

حارس المرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – مروان الصحراوى – محمد بيومى

خط الوسط ..عماد حمدى – محمود دونجا

أمامهما .. أرى بابل – محمد عادل – أحمد مدبولى

خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف

على ومقاعد البدلاء .. محمد صبحى – رضوان شريفى – كاستيلو – محمد صادق – فقوسة – الشامى – عبد الرحمن مجدى – شكرى نجيب -نادر رمضان.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

كما قامت إدارة الدراويش بالسماح برحيل كل من: أسامة إبراهيم (ظهير أيمن الفريق إلى البنك الأهلي)، ومحمد مجدي الجمل (مدافع- البنك الأهلي)، ومحمد حمدي زكي (جناح- المقاولون)، وهُمام طارق (جناح- فسخ تعاقد)، وبكيتي سيلفا (جناح- فسخ تعاقد).